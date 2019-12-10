Соглашение пошло на поправку

Пермские чиновники и депутаты вчера согласовали принципиальную поправку к проекту соглашения мэрии с застройщиками. Теперь детские сады и школы будут возводиться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом. На этом ранее настаивали представители прокуратуры. Стороны договорились также уменьшить сумму платежа застройщика на сумму налога на прибыль. В то же время пока неурегулированными остаются вопросы финансовых гарантий.
Вчера состоялось заседание рабочей группы по доработке соглашения мэрии с застройщиками ко второму чтению в гордуме. Всего к проекту поступило 55 поправок.
Напомним, в ноябре проект соглашения был принят гордумой в первом чтении. Проект предусматривает, что застройщик, который хочет пересмотреть изначально утвержденные параметры плотности и высотности застройки, должен предусмотреть для этого строительство дополнительной социальной инфраструктуры. При этом у застройщика есть выбор: либо самостоятельно возводить детский сад или школу, либо внести средства на эти цели в городской бюджет. Пожертвование составляет 3951 руб. с 1 кв. м общей площади квартир (без учета балконов и лоджий).
Отметим, что заседание рабочей группы планировалось в минувшую пятницу, но было отложено. По данным „Ъ-Прикамье“, это могло быть связано с проведением накануне совещания у губернатора края по данному вопросу. Напомним, он поставил задачу перед мэрией снять вопросы с прокуратурой перед началом второго чтения.
Одной из принятых поправок стало уточнение механизма финансирования строительства соцобъектов. Так, в случае выбора застройщиком способа безвозмездного финансирования денежные средства в городской бюджет предложено перечислять за вычетом 20%-ного налога на прибыль. «Мы уменьшаем сумму платежа застройщика на сумму налога на прибыль»,— подчеркнула Ольга Немирова.
«Чтобы застройщику заплатить в бюджет 4 тыс. руб. с квадратного метра, ему, условно, надо заработать 5 тыс. руб. Из этих заработанных 5 тыс. руб. он заплатит 20%-ный налог на прибыль, а потом еще 4 тыс. руб. заплатит на строительство социальной инфраструктуры»,— пояснил депутат гордумы Михаил Бесфамильный.
Участники рабочей группы утвердили поправку о привязке строящихся детских садов и школ к жилью, которое планирует возвести девелопер. Члены рабочей группы поддержали предложенную поправку. Теперь детские сады и школы будут возводиться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой зоне территории. Отметим, что ранее этого вопроса касались замечания прокуратуры. Надзорное ведомство отмечало, что пожертвования застройщиков должны носить целевой характер. Утвержденный в первом чтении проект соглашения предполагает, что взносы застройщиков могут быть направлены на возведение детских образовательных учреждений в любых районах Перми.
Документ также дополнили поправкой, предусматривающей размещение детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. В этом случае вместимость социального объекта должна составлять не менее 150 мест.
Члены рабочей группы обсудили также поправку, касающуюся предоставления застройщиками банковской гарантии. Эта поправка, предложенная городскими властями, предусматривает такой выбор способа оплаты при превышении нормативов градостроительства: или 100% оплаты взноса, или предоставление банковской гарантии. Согласно принятому в первом чтении проекту, в течение трех месяцев после внесения изменений в правила землепользования и застройки девелопер должен перечислить в бюджет 20% пожертвования, а оставшуюся сумму — не позднее трех месяцев со дня выдачи разрешения на ввод жилого дома.
Представители прокуратуры, присутствующие на заседании, отметили, что пожертвования застройщиков носят добровольный характер, а поправкой им предлагается получить в банке гарантию при определенных условиях. По словам представителей ведомства, Гражданский кодекс РФ предусматривает все возможные виды обеспечения, в то время как поправка к проекту соглашения предлагает в качестве обеспечения только банковскую гарантию. Михаил Бесфамильный заметил, что требование банковской гарантии критично для застройщиков, так как сильно снижает возможности одних девелоперов по отношению к другим. Для получения гарантии потребуется предоставить в залог банку имущество, которое найдется не у всех компаний.
Члены рабочей группы обменялись мнениями по внесенной поправке и решили принять решение по ней на следующем совещании. Как подчеркнула замглавы администрации Перми Ольга Немирова, рабочая группа должна принять с учетом всех поправок такой документ, чтобы впоследствии он «устоял».
Гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев отметил, что сегодня многие российские регионы привлекают застройщиков к решению социальных вопросов, потому что городская среда и жилье должны быть комфортными здесь и сейчас. «В рамках решения этой задачи соглашение с застройщиками можно рассматривать как элемент муниципально-частного партнерства, в котором обе стороны сознательно берут на себя обязательства, чтобы достичь единого результата,— заметил господин Зуев.— Безусловно, такой вариант подходит не всем, но отрадно, что положительных примеров становится больше. И в этом смысле Пермь и Пермский край заметно впереди многих других регионов». Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» добавил, что содержательную часть соглашения можно дополнить и скорректировать. «Но в целом это документ, который может работать сразу с момента утверждения, поскольку он разрабатывался с учетом сложившейся практики заключения соглашений»,— резюмировал эксперт.