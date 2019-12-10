Соглашение пошло на поправку

Пермские чиновники и депутаты вчера согласовали принципиальную поправку к проекту соглашения мэрии с застройщиками. Теперь детские сады и школы будут возводиться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом. На этом ранее настаивали представители прокуратуры. Стороны договорились также уменьшить сумму платежа застройщика на сумму налога на прибыль. В то же время пока неурегулированными остаются вопросы финансовых гарантий.



Вчера состоялось заседание рабочей группы по доработке соглашения мэрии с застройщиками ко второму чтению в гордуме. Всего к проекту поступило 55 поправок.

Напомним, в ноябре проект соглашения был принят гордумой в первом чтении. Проект предусматривает, что застройщик, который хочет пересмотреть изначально утвержденные параметры плотности и высотности застройки, должен предусмотреть для этого строительство дополнительной социальной инфраструктуры. При этом у застройщика есть выбор: либо самостоятельно возводить детский сад или школу, либо внести средства на эти цели в городской бюджет. Пожертвование составляет 3951 руб. с 1 кв. м общей площади квартир (без учета балконов и лоджий).

Отметим, что заседание рабочей группы планировалось в минувшую пятницу, но было отложено. По данным „Ъ-Прикамье“, это могло быть связано с проведением накануне совещания у губернатора края по данному вопросу. Напомним, он поставил задачу перед мэрией снять вопросы с прокуратурой перед началом второго чтения.

Одной из принятых поправок стало уточнение механизма финансирования строительства соцобъектов. Так, в случае выбора застройщиком способа безвозмездного финансирования денежные средства в городской бюджет предложено перечислять за вычетом 20%-ного налога на прибыль. «Мы уменьшаем сумму платежа застройщика на сумму налога на прибыль»,— подчеркнула Ольга Немирова.

«Чтобы застройщику заплатить в бюджет 4 тыс. руб. с квадратного метра, ему, условно, надо заработать 5 тыс. руб. Из этих заработанных 5 тыс. руб. он заплатит 20%-ный налог на прибыль, а потом еще 4 тыс. руб. заплатит на строительство социальной инфраструктуры»,— пояс­нил депутат гордумы Михаил Бесфамильный.

Участники рабочей группы утвердили поправку о привязке строящихся детских садов и школ к жилью, которое планирует возвести девелопер. Члены рабочей группы поддержали предложенную поправку. Теперь детские сады и школы будут возводиться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой зоне территории. Отметим, что ранее этого вопроса касались замечания прокуратуры. Надзорное ведомство отмечало, что пожертвования застройщиков должны носить целевой характер. Утвержденный в первом чтении проект соглашения предполагает, что взносы застройщиков могут быть направлены на возведение детских образовательных учреждений в любых районах Перми.

Документ также дополнили поправкой, предусматривающей размещение детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. В этом случае вместимость социального объекта должна составлять не менее 150 мест.

Члены рабочей группы обсудили также поправку, касающуюся предоставления застройщиками банковской гарантии. Эта поправка, предложенная городскими властями, пре­дусматривает такой выбор способа оплаты при превышении нормативов градостроительства: или 100% оплаты взноса, или предоставление банковской гарантии. Согласно принятому в первом чтении проекту, в течение трех месяцев после внесения изменений в правила землепользования и застройки девелопер должен перечислить в бюджет 20% пожертвования, а оставшуюся сумму — не позднее трех месяцев со дня выдачи разрешения на ввод жилого дома.

Представители прокуратуры, присутствующие на заседании, отметили, что пожертвования застройщиков носят добровольный характер, а поправкой им предлагается получить в банке гарантию при определенных условиях. По словам представителей ведомства, Гражданский кодекс РФ предусматривает все возможные виды обеспечения, в то время как поправка к проекту соглашения предлагает в качестве обеспечения только банковскую гарантию. Михаил Бесфамильный заметил, что требование банковской гарантии критично для застройщиков, так как сильно снижает возможности одних девелоперов по отношению к другим. Для получения гарантии потребуется предоставить в залог банку имущество, которое найдется не у всех компаний.

Члены рабочей группы обменялись мнениями по внесенной поправке и решили принять решение по ней на следующем совещании. Как подчеркнула замглавы администрации Перми Ольга Немирова, рабочая группа должна принять с учетом всех поправок такой документ, чтобы впоследствии он «устоял».

Гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев отметил, что сегодня многие российские регионы привлекают застройщиков к решению социальных вопросов, потому что городская среда и жилье должны быть комфортными здесь и сейчас. «В рамках решения этой задачи соглашение с застройщиками можно рассматривать как элемент муниципально-частного партнерства, в котором обе стороны сознательно берут на себя обязательства, чтобы достичь единого результата,— заметил господин Зуев.— Безусловно, такой вариант подходит не всем, но отрадно, что положительных примеров становится больше. И в этом смысле Пермь и Пермский край заметно впереди многих других регионов». Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» добавил, что содержательную часть соглашения можно дополнить и скорректировать. «Но в целом это документ, который может работать сразу с момента утверждения, поскольку он разрабатывался с учетом сложившейся практики заключения соглашений»,— резюмировал эксперт.

Евгения Ахмедова