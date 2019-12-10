США и Белоруссия подписали договор об открытом небе

США подписали двусторонние договоры об открытом небе с Белоруссией, Багамскими Островами и Кенией, сообщается на сайте Госдепартамента. С Минском соглашение заключили 3 декабря.

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах»,— говорится в сообщении. В нем также отмечается, что это первые двусторонние договоры по открытому небу, которые США подписали с Белоруссией, Багамскими Островами и Кенией.

Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.

Напомним, что США и Белоруссия также являются участниками Договора по открытому небу, который охватывает более 30 стран, в том числе и Россию. Он был подписан 24 марта 1992 года. Страны-участники договора должны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.