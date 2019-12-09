Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.

Ролик сделан в конце прошедшей недели. Чиновница, находясь за кадром, характеризует для коллег увиденное: она не довольная простаивающей техникой и тем, что на объекте в 9:00 никто не работает. Госпожа Уваркина переживает, что основной объем работ не выполнят к моменту контрольного осмотра его губернатором Игорем Артамоновым 10 декабря, и сильно сомневается, что реконструкцию успеют закончить к 20 декабря. Мэр за полторы минуты произносит четыре нецензурных слова.

Старший помощник облпрокурора Татьяна Ткачева сообщила “Ъ”, что в ведомстве зарегистрировано обращение депутата регионального парламента Олега Хомутинникова, который и попросил изучить видео. «Правовая оценка будет дана в установленные законом сроки, ответ направим депутату»,— добавила госпожа Ткачева.

Накануне Олег Хомутинников сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в прокуратуру, МВД и горсовет Липецка (который и выбирал мэра) с просьбой проверить видео. «Горсовет прошу организовать рассмотрение вопроса о неэтичном поведении главы города и о его моральном осуждении, вплоть до удаления в отставку,— пояснил депутат облсовета.— Прокуратуру и полицию прошу оценить степень возможных нарушений мэром правовых норм и при необходимости принять меры прокурорского и административного реагирования. Полагаю, что поведение Уваркиной позорит честь города и не соответствует статусу главы. Муниципальный служащий обязан избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления».

Ранее сама Евгения Уваркина пояснила СМИ, что попавшее в сеть видео было непубличным, записывалось для закрытого чата, состоящего из сотрудников мэрии и представителей подрядчиков. «Расстроена только одним: что те подрядчики, которые вытащили личное обращение из личного чата, на мой взгляд, не очень корректно поступают. Нужно усиливаться и работать, а не заниматься рассылкой личных переписок»,— пояснила госпожа Уваркина. Она согласна, что «недопустимо» ругаться матом «в общественных местах, публично, заниматься оскорблениями». «Ничего этого я не делала. Это эмоции в личном чате. Меня услышали, активно идут работы, ребята поняли всю ответственность»,— добавила мэр. Распространение видео из чата она охарактеризовала как нарушение ее личных прав: «Будем в законных рамках разбираться».

Андрей Цветков, Воронеж