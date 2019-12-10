Запрет строительства на месте бывших билетных касс на набережной признали законным

Арбитражный суд Пермского края отказал бизнесмену Эдуарду Берману в снятии обеспечительных мер по иску инспекции по охране объектов культурного наследия. Речь идет о запрете строительных работ на месте бывших билетных касс на набережной Камы.

Участок на месте бывших билетных касс (Монастырская, 2а) принадлежит бизнесменам Эдуарду Берману и Сергею Негашеву, которые решили построить там кафе. В конце октября на участке начались работы по бетонированию, был раскопан газон и вынесена грязь на пешеходную часть. В мэрии заявили, что работы начались без согласования с районными властями и без разрешения на строительство. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала иск в арбитраж с требованием признать строительство самовольной постройкой и ходатайствовала о введении обеспечительных мер — запрете строительных работ. По мнению инспекции, они угрожают сохранности памятников истории и культуры, расположенных в районе Перми I.

В своем ходатайстве об отмене обеспечительных мер господин Берман заявил, что никаких капитальных работ на участке не велось — строители просто «производили работы по подготовке фундамента к зимнему периоду, а именно осуществляли комплекс мер, направленных на сохранение объекта недвижимости, являющегося их собственностью». Запрет на ведение работ чинит, по мнению бизнесмена, препятствия по распоряжению его имуществом.

Суд счел доводы господина Бермана необоснованными. Как говорится в определении суда, «принятая обеспечительная мера предусмотрена лишь как временная мера, максимальный период действия которой ограничен моментом разрешения спора, и сохраняет баланс интересов сторон до разрешения судебного спора по существу», а истец — господин Берман не доказал, что отмена обеспечительных мер не повлияет на возможность исполнения судебного акта.