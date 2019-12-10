Автосалон «Экс-Авто» может подешеветь до 69 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Экс-Авто» Мария Булатова сообщила 5 декабря об очередных торгах по продаже последнего крупного актива обанкротившегося в 2015 году дилера — комплекса на ул. Елькина в Перми.

Лот вновь реализуется методом публичного предложения. Если на предыдущих, третьих по счету публичных торгах стартовая цена составляла 113 млн руб., то сейчас она снизилась до 92,7 млн руб. Теперь в ходе снижения актив можно купить за 75% от стартовой стоимости, то есть за 69,5 млн руб.

В состав лота входят трехэтажное здание по ул. Елькина, 14 (площадь 9,4 тыс. кв. м), нежилое одноэтажное здание (380 кв. м), право аренды земельного участка, оборудование газовой котельной и насос.

Напомним, холдинг «Экс-Авто» был крупнейшим дилером марки «АвтоВАЗ» в Перми. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов. 16 октября 2015 года в отношении общества было введено конкурсное наблюдение, которое в апреле 2016 года было продлено на шесть месяцев. Сумма требований кредиторов составляла 1,748 млрд руб. Позднее наблюдение было введено и в отношении гендиректора холдинга Алексея Ярушина. Тогда его задолженность составляла более 44 млн руб. На момент банкротства автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом.