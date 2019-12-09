Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 перестает принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании «Победа» (для лоукостера этот аэропорт является базовым хабом). Внуково начал принимать электронные посадочные на внутренних рейсах с 1 июня текущего года.

«Московский аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 года не принимает посадочные талоны в электронном виде. Авиакомпания "Победа" просит всех клиентов, вылетающих из Внуково, после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации»,— сказано в сообщении. В пресс-службе Внуково сообщили ТАСС, что аэропорт выступит с комментарием позднее.