Зерновой торг

Московская биржа решает дальнейшую судьбу своей дочерней компании — Национальной товарной биржи (НТБ). После негативного кейса с пропажей крупного объема зерна в начале года торги зерном так и не были восстановлены. По информации источников “Ъ”, рассматривается в том числе возможность продажи НТБ и на нее уже есть претенденты.

Как сообщил “Ъ” источник на фондовом рынке, Московская биржа рассматривает возможность продажи Национальной товарной биржи. Другой собеседник “Ъ” рассказал, что в Московской бирже еще при прежнем руководстве обсуждались перспективы товарного рынка, в частности, выход из НТБ. После ситуации с пропажей зерна вопрос опять стал актуальным, но при продаже биржи встали бы репутационные риски, рассказал он.

О вскрывшихся в ходе проверки фактах пропажи зерна из ответственных хранилищ (см. “Ъ” от 6 мая) Московская биржа сообщила 29 апреля. На сегодняшний день на бирже не проводятся торги зерном, основной бизнес строится на зерновых интервенциях. При этом, по словам источника на зерновом рынке, механизм интервенций постепенно сворачивается.

Согласно данным НТБ, Московская биржа напрямую и через дочернюю структуру «ММВБ-Финанс» является владельцем 65,09% ее акций. Биржа осуществляет поставочные торги зерновыми (пшеница, ячмень, кукуруза), зернобобовыми (соя), масленичными (подсолнечник) культурами, а также белым сахаром. Однако с августа проводятся торги лишь сахаром. Кроме того, на бирже реализуется зерновая продукция из федерального интервенционного фонда.

Московская биржа осенью текущего года приняла новую стратегию развития на ближайшие пять лет. В презентации стратегии биржи не упоминается товарный рынок и его развитие. В начале декабря Московская биржа сообщила, что с участниками рынка рассматривается возможность запуска поставочного российского фьючерса на зерно. «Видим интерес участников, в том числе ВТБ. Даты запуска и конкретных параметров контракта пока нет, идет обсуждение»,— говорил представитель биржи. Он не уточнял, будут ли запущены торги фьючерсом на НТБ или на срочной секции Московской биржи, на которой уже обращаются поставочные фьючерсы на золото и серебро. Также Национальный расчетный депозитарий (является депозитарием Московской биржи) в октябре заявил о пилотном проекте по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке. Пилотный проект запущен совместно с Россельхозбанком, также велись переговоры с ВТБ и ОЗК. Однако этот проект не спешат распространить на биржевые торги, так как он не решает вопрос учета зерна на элеваторах.

Представитель Московской биржи сообщил “Ъ”, что планов продажи НТБ у биржи нет. «Мы считаем организацию торгов сельхозпродукцией перспективным для биржи направлением»,— сказал он. На вопрос, рассматривает ли биржа возможность частичной продажи пакета НТБ, представитель биржи ответил: «Мы всегда готовы к партнерству, но никаких конкретных планов по продаже у нас нет». Между тем, по информации источников “Ъ”, потенциальным покупателем может стать ВТБ, который владеет контрольным пакетом в ОЗК. Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре в интервью Reuters говорил, что ВТБ намерен продолжать экспансию на зерновом рынке. «Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке. Экспансию мы еще не завершили»,— заявил он. Вчера в пресс-службе ВТБ сообщили, что на текущий момент не рассматривают приобретение НТБ, однако банк взаимодействует со всеми игроками данного рынка для повышения эффективности отрасли и развития производства и экспорта зерновых в России.

Вместе с тем значимость России как экспортера зерна делает покупку НТБ интересной для иностранных инвесторов. Гендиректор Russia-China Agriculture Industry Development Fund Максим Волков отмечает, что с точки зрения инвестиций данный проект может быть интересен фонду. «Россия планирует наращивать экспорт продовольствия в Китай, а биржа может обеспечить прозрачное ценообразование на эти товары. Плюс биржа дает возможность запуска дополнительных инструментов, таких как фьючерсы, биржевой факторинг, а также в перспективе криптоинструменты»,— считает он.

Полина Смородская