Мошенники просчитали «выигрышную» комбинацию

Мошенники заработали 7 млрд руб. на «выигрышных» рассылках за последние полгода. Схема простая: пользователь получает сообщение, где ему обещают значительное денежное вознаграждение, для этого нужно лишь перейти по ссылке, поучаствовать в опросе, акции или заплатить комиссию. В итоге злоумышленники получают и персональные данные своей жертвы, и деньги. Каждый месяц в Сети появляются почти 2 тыс. новых сайтов-ловушек. Кроме того, в этом году пользователи пытались перейти на такие ресурсы в 13 раз чаще, чем в прошлом, подсчитали в «Лаборатории Касперского».

И ситуация будет только ухудшаться, уверен руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц: «Мы с вами становимся свидетелями реального кибертерроризма, который сейчас активно развивается не только в России, но и во всем мире, и она будет нарастать. Все преступники переходят из реального мира в виртуальный. Действительно, в текущий момент мы наблюдаем всплеск мошенничества. В первую очередь в финансовой, банковской сфере. Утекает много персональных данных, они оказываются у злоумышленников. У последних есть все возможности для того, чтобы ввести потенциальную жертву в заблуждение. Более того, статистика сейчас занижена в десятки, если не сотни раз, потому что обманутые пользователи редко обращаются куда-либо, когда это незначительная сумма, и банки эту статистику не выдают».

Помимо электронной почты мошенники активно используют социальные сети, видеосервисы и блоги. Заблокировать такие рассылки очень сложно, пояснил консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий: «Защитится от таких рассылок достаточно сложно, потому что злоумышленники регулярно меняют адреса — речь идет об электронной почте. Если мы говорим о социальных сетях, то, опять же, заблокировать их бывает непросто. Для этого надо ставить какие-то дополнительные плагины в браузер, чтобы он отсекал по ключевым словам те или иные сообщения. И здесь остается только бдительность человека и понимание, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Более того, это достаточно сложно подвести под различные статьи, связанные с хакерскими атаками, потому что человек по своей воле отдает свои деньги».

Активизировались не только интернет-мошенники. По данным ФинЦЕРТа, только за 2018 год злоумышленники украли почти 1,5 млрд руб. с чужих банковских счетов — вполовину больше, чем годом ранее. Большая часть этих денег была похищена с помощью телефонных звонков якобы от сотрудников банков.