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Практику строительства пятиэтажных школ распространят на всю Россию

Министерство просвещения намерено распространить практику строительства пятиэтажных школ на всю Россию, сообщила «Российской газете» заместитель главы министерства Марина Ракова.

«Сейчас в пилотных регионах разработают проектно-сметные документации пятиэтажных зданий. После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение»,— сказала госпожа Ракова.

По мнению чиновницы, строительства пятиэтажных школ поможет решить проблему нехватки мест в школах. «Это реально изменит ситуацию к лучшему. Особенно в мегаполисах и больших городах с быстрорастущими новыми микрорайонами. Когда мы видим огромное количество многоэтажек, а земли не хватает…»,— добавила она.

По оценкам Минпросвещения, к концу 2019 года в России появятся более 160 тыс. новых мест для детей в школах. К 2025 году должно быть введено около 1 млн мест с использованием разных источников финансирования.

Напомним, в сентябре 2019 года Минстрой смягчил требования к допустимому числу этажей в школах. Модернизация строительства ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее в России допускалось строить только четырехэтажные школы.

О планах группы «Просвещение» строить современные школы в России — в материале “Ъ”.

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