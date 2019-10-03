«Образовательная среда влияет на мотивацию»

Как измерить эффективность образовательного процесса и повысить успеваемость учеников, в том числе за счет грамотного использования и оформления пространства школ? Об этом “Ъ” рассказал Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу издательства «ГК "Просвещение"».

— Как возникло понимание того, что существующие нормативы и стандарты, принятые в российских школах, уже не соответствуют современным потребностям среднего образования?

— Надо сказать, что большинство нормативов, в частности СанПиНы (санитарные правила и нормы.— “Ъ”),— 1950–1960-х годов, и образовательные организации, которые создавались в последнее время, вынужденно учитывали все эти нормативы. Можно привести пример норм проектирования и использования коридоров и пространств: учитель, даже если захочет, не может их использовать в образовательном процессе. Это первое.

Алексей Шаповалов, вице-президент по стратегическому маркетингу издательства «ГК "Просвещение"» Личное дело Читать далее

Второе: проектирование таких огромных пространств затратно. Действующие нормативы по строительству школ сильно преувеличены, если говорить о количестве метров на одного ребенка, притом что огромные школьные пространства никак не могут быть использованы в учебном процессе, потому что нормативы этого не позволяют.

— Как часто такие стандарты, на ваш взгляд, должны обновляться?

— Я бы не рекомендовал часто менять стандарты. Не вижу в этом необходимости. Исследования влияния школьной среды на образовательный процесс, на образовательные результаты делаются нечасто, потому что получить эти результаты можно не сразу. Порой должны пройти десятилетия, чтобы получить реальную информацию о влиянии той или иной школьный среды на образовательные результаты.

Я точно знаю: образовательная, школьная среда влияет на мотивацию. И это видно по тому, как горят глаза у детей, как им хочется возвращаться в школу, им хочется находиться в школе. Ради этого в том числе и нужно менять школьные пространства. Поэтому менять, обновлять нормативы нужно нечасто, но следить за мотивацией и образовательными результатами очень важно.

— Вы считаете, что нормативы должны соответствовать актуальным образовательным трендам. Расскажите подробнее, о чем идет речь?

— Я бы не стал здесь говорить о трендах, поскольку должно пройти много времени, прежде чем станет ясно, какое влияние оказывают образовательные пространства на образовательный результат, а это единственное мерило эффективности. Скорее надо говорить о комфорте, о мотивации детей. Нормативы должны обеспечивать совершенно понятные для ребенка и преподавателя критерии оценки того, как образовательное пространство влияет на мотивацию, на образовательные результаты.

Что касается безопасности, здесь я полностью за то, чтобы некоторые нормативы существовали в том виде, в котором они есть,— те, которые предназначены для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, его здоровье. Но нужно объективно смотреть на вещи — например, прописанные в нормативах цветовые решения не позволяют создать живую атмосферу.

— Изучали ли вы зарубежный опыт? Чем зарубежные стандарты принципиально отличаются от тех, что мы видим в российских образовательных учреждениях?

— Можно привести несколько примеров. Например, недавно Всемирный банк проводил исследование образовательной среды в российских школах: 3 региона, 1,5 тыс. учеников, 160 учителей и 32 директора школы. Изучались освещение, температура, качество воздуха и другие факторы. И действительно, они влияют на успеваемость детей.

Еще одно исследование, посвященное влиянию решений, применяемых при проектировании классных комнат, на результаты обучения, провели в Университете Солфорда. Исследованы 203 классные комнаты 30 школ, и собрана статистика успеваемости почти 5 тыс. учащихся. В выборку вошли дети первого-шестого годов обучения.

Исследование говорит о существенном влиянии на успеваемость таких параметров, как освещение, температура и качество воздуха.

При этом как очень важные параметры исследователи выделяют персонализацию и адаптивность, то есть возможность ребенка и учителя использовать классное пространство по-разному. Ребята стартовали с одного уровня, и те, кто учился в более комфортных условиях, показали более высокие образовательные результаты. Например, дневной свет оказывает значительное влияние на показатели успеваемости по чтению и естествознанию. Кроме того, установлена связь между большими окнами и улучшением результатов обучения в течение года. Плохое электрическое освещение вызывает головные боли и нарушения зрения, то есть снова естественное освещение лучше. У нас, к сожалению, не всегда возможно добиться хорошего естественного освещения в течение всего учебного дня. Например, если речь идет о школах на Севере, на Урале.

— А как насчет звукоизоляции?

— Шум снаружи или внутри помещения тоже оказывает значительное отрицательное влияние на успеваемость. И вот эти параметры наши нормативы фиксируют достаточно жестко, что тоже очень важно.

Более натуральная, более экологичная среда повышает способность детей концентрировать внимание. То есть важно, чтобы в классе была деревянная мебель. У нас мебель жестко регламентирована, и исходя из этого нет возможности подбирать детям красивую мебель. А ведь специализированное оснащение класса играет важнейшую роль в обеспечении благополучия и высоких учебных достижений.

Не только эргономичные, удобные для детей предметы мебели, но и элементы дизайна класса в значительной мере коррелируют с результатами обучения. А у нас сейчас достаточно жесткие требования к оформлению класса, и учителю не всегда можно вариативно подходить к изменению дизайна.

Самая сильная корреляция с успеваемостью обнаруживается у помещений со сбалансированным сочетанием светлых или белых стен, с одной стороны, и другого цвета. Белые стены в сочетании с одной акцентной стеной, выделяющейся ярким цветом, стимулируют учеников к росту успеваемости.

Согласно исследованию, классы с выраженными особенностями дизайна, персонализированным оформлением, качественными стульями и партами создают впечатление личного пространства. Также важны широкие коридоры, где дети хранят свои вещи, что сейчас у нас запрещено. У нас сейчас во всех школах входная группа, и там дети должны раздеваться в специальных раздевалках.

— Какие страны можно назвать лидерами в плане образования, создания образовательной экосреды?

— Здесь можно судить только об образовательных результатах, и нужно изучать опыт тех стран, которые находятся в лидерах по международным исследованиям. Если взять, например, результаты TIMSS-2015 по математике среди учеников восьмых классов, то на первом месте Сингапур, потом Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Япония.

Образовательные результаты, конечно, не всегда связаны с образовательной средой, но можно с уверенностью заявлять, что образовательная среда влияет на мотивацию детей. Чем комфортнее ребенку находиться в помещении, тем он будет более мотивирован и тем выше образовательный результат.

— Какие образовательные проекты и учреждения поразили вас своей инфраструктурой и экосредой?

— Сложно выделить, потому что одно дело — личное впечатление, другое — результат, который показывает школа. Например, «Летово» — уникальный проект. Но это не говорит о том, что среда на что-то повлияла. Уровень ребят изначально высокий, поэтому они сразу ворвались во все рейтинги по олимпиадам.

Мне импонируют пространства, которые дают учителю возможность вариативно вести урок, то есть не классическая фронтальная рассадка, а возможность использовать пространство для вовлечения детей в процесс. Я видел один класс математики в Екатеринбурге, где мебель двух цветов, что позволяет учителю группировать детей. Плюс эта мебель достаточно удобная, легкая, ее легко передвигать. Я бы еще выделил использование стен в классе в качестве маркерной доски. В Москве тоже классы появляются, где у детей удобные, интересные парты.

— Сфера образования у нас традиционно считается достаточно консервативной. Насколько сложно внедрять изменения в сфере образования?

— Она не только у нас консервативная, она везде консервативная, потому что образование не та сфера, в которой возможны резкие и серьезные изменения. Все-таки здесь нужно балансировать из-за того, что результат отложен. Нужны взвешенные и желательно проверенные на практике решения.

Да, внедрять изменения сложно. Как это делать? Я выступаю за эксперименты, проверенные практикой проекты.

— Вы активно сотрудничаете с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сфере совершенствования законодательства. Есть ли уже успехи в этом направлении?

— Мы активно сотрудничаем, и лидером является агентство, а мы выступаем экспертами. Благодаря АСИ часть норм в СанПиНах отменили. Исключены избыточные требования к ориентации окон учебных помещений. Ранее требовалось, чтобы окна учебных помещений были ориентированы на юг, юго-восток и восток. Ориентация на север допускалась для окон кабинетов черчения, рисования и помещений кухни. Ориентация кабинетов информатики должна была быть на север, северо-восток.

Уточнено, в каких помещениях допустимо отсутствие инсоляции. Это административно-хозяйственные помещения, пищеблок и обеденный зал, спортивный, спортивно-тренажерный и актовый залы, зона рекреации, кабинеты информатики.

Эти изменения позволят строить более компактные здания для общеобразовательных учреждений и снизить стоимость их строительства.

— С кем еще вы сотрудничаете по вопросам модернизации инфраструктуры образовательных учреждений?

— Кроме АСИ это наши партнеры по текущему проекту в Нижегородской области — крупнейшие строительные компании и проектировщики.

— Расскажите о нем подробнее.

— Строить большой образовательный центр мы с самого начала собирались, ориентируясь на концепцию школы полного дня, то есть такой, где дети могут находиться с утра до вечера.

Первая половина дня — это общеобразовательные программы, вторая — программы дополнительного образования, абсолютно разные.

Проект интересен тем, что это три здания одной общеобразовательной организации, в двух, по 1,5 тыс. мест, и на 1,1 тыс. мест. То есть это три большие школы, связанные между собой общими программами, общей цифровой средой, где преподаватели могут между собой взаимодействовать, дети могут при необходимости перемещаться из одного здания в другое. Плюс в этом комплексе будет создан центр дополнительного образования городского округа Бор с возможностью круглосуточного нахождения, то есть с пансионатом, где ребенок во время каникул может находиться как в детском лагере. Помимо спорта, развлечений он будет иметь доступ к образовательным программам организаций, которые разместятся в комплексе.

— Возникают ли сложности при реализации проекта?

— Сейчас мы находимся на этапе проектирования. По плану объекты будут введены в эксплуатацию в августе 2021 года.

Мы исходим из того, что образовательная организация должна решать конкретные задачи Нижегородской области по подготовке детей. В первую очередь это предпрофессиональная подготовка, ранняя предпрофессиональная ориентация детей, которая будет ориентировать детей на экономику региона.

— Нет ли планов масштабировать этот проект в других регионах?

— Конечно, такие планы у нас есть! После анонса этого проекта многие проявили к нему интерес. Мы уже ведем переговоры с рядом российских регионов по реализации проектов по концессионной модели.

Беседовала Мария Рыбакова