Умер бывший глава ФРС Пол Волкер

В воскресенье, 8 декабря, в возрасте 92 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Пол Волкер. Об этом в понедельник сообщила основанная господином Волкером организация Volcker Alliance. Пол Волкер, который был назначен главой ФРС в 1979 году президентом США Джимми Картером, известен в первую очередь победой над инфляцией в 80-е годы.

Пол Волкер родился в 1927 году, окончил Принстонский университет, в 1950–1970-е годы работал в банке Chase Manhattan Bank, Министерстве финансов США и Школе общественных и международных отношений Вудро Вильсона Принстонского университета. В 1971 году господин Волкер, который был тогда заместителем министра финансов, стал одним из авторов так называемого Никсоновского шока — серии экономических реформ, основной из которых стал отказ США от привязки курса доллара к золоту, то есть фактическое прекращение действовавший с конца Второй мировой войны Бреттон-Вудской системы.

В 1975 году господин Волкер возглавил Федеральный резервный банк Нью-Йорка, а в 1979-м был назначен на должность главы ФРС, которую занимал до 1987 года. 1970-е годы стали для США временем очень сильной инфляции — к концу этого десятилетия она достигла двузначных значений, а в марте 1980 году составила 14,8%. Для борьбы с инфляцией ФРС, возглавляемая господином Волкером, резко подняла процентную ставку — до рекордных 22,4% в июле 1981 года. Такая мера оказалась эффективной — после двух лет поддержания высокой процентной ставки инфляция снизилась до 3%.

Поддержание дорогого кредита имело и обратную сторону — рецессия в 1981–1982 годах оказалась худшей со времен Великой депрессии, а уровень безработицы превысил 10%. Несмотря на то что в 1980-е господина Волкера активно критиковали, большинство экономистов высоко оценивает его деятельность в качестве главы ФРС. «Без его жесткости и силы воли мы бы никогда не ослабили хватку роста инфляции и снижения производительности, от которых США страдали в 1970-е»,— пишет бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Артур Левитт.

В 2000-е годы господин Волкер возглавлял комиссию, расследовавшую злоупотребления и коррупцию во время работы программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», а в 2009–2011 годах был главой созданного президентом США Бараком Обамой консультативного совета по восстановлению экономики после кризиса.

Яна Рождественская