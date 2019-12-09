К Михаилу Абызову вернулся миллиард

Мосгорсуд снял арест с активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму более 1 млрд руб. Таким образом, он отменил решение Басманного суда столицы, который 10 сентября наложил обеспечительные меры на имущество по делу экс-чиновника. Его обвиняют в хищении 4 млрд руб. у ряда сибирских энергетических компаний. Мосгорсуд вывел из-под ареста более €13 млн, ценные бумаги и недвижимость, а также деньги с личного счета несовершеннолетнего сына Михаила Абызова.

Суды ранее неоднократно арестовывали и другие активы бывшего чиновника, и некоторые решения тоже отменялись. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Первые активы в рамках дела против Михаила Абызова Басманный суд арестовал в апреле. Тогда речь шла о сумме в 437 млн руб., двух земельных участках и двух жилых домах в Подмосковье. Кроме того, в список попали три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне череду арестов имущества продолжил Преображенский суд столицы. Он принял обеспечительные меры по ценным бумагам принадлежащей Абызову компании «Промышленные технологии». Тогда под арестом оказалось 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 тыс. руб. В сумме, как заявляли адвокаты экс-чиновника, получилось почти 28 млрд руб. Это было в несколько раз выше заявленного ущерба, и поэтому Мосгорсуд в августе снял арест с части активов. 8 млрд из них оказались на счете компании, которая не имела никакого отношения к бывшему чиновнику. Правда, после этого появилось новое дело — о легализации незаконного дохода. И там речь идет как раз о 30 млрд руб. А в ноябре стало известно, что Альфа-банк, который пытается взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста его активов в Сингапуре — объектов недвижимости и криптовалюты.

Почему Мосгорсуд решил отменить очередной арест активов Михаила Абызова? Причина станет известна чуть позже, но не исключено, что Басманный суд ранее арестовал имущество, которое не имеет прямого отношения к обвиняемому, поясняет адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам при Следственном департаменте МВД Павел Зайцев: «Во-первых, если вменена легализация какой-то денежной суммы, то имущество на нее не подлежит аресту, это не похищенные средства, и возвращать их не нужно. А если они находятся на счетах родственников обвиняемого, то на них можно наложить арест только в том случае, если они не смогут доказать, что на законных основаниях получили деньги и потратили их сами на себя. То есть у родственников должна быть справка 2-НДФЛ за определенный период — хотя бы за пять-десять лет. И если они смогут доказать, что законным путем получили средства, которые потратили, то никто их арестовать не сможет.

Суд обязан учитывать права тех граждан, не обвиняемых, но родственников, на имущество которых накладывается арест».

Тем не менее речи о полном возврате активов Михаила Абызова, которые оцениваются в 1 млрд руб., пока не идет. Вопрос об аресте этого имущества и денег Басманный суд будет рассматривать повторно. Правда, пока неясно, когда это произойдет. И в таком случае расслабляться бывшему министру рано, считает профессор Высшей школы экономики, федеральный судья в отставке Сергей Пашин: «Если дело направили на новое рассмотрение, не прекратили производство, это означает, что Мосгорсуд дал какие-то указания. Скорее всего, об истребовании документов, о производстве экспертиз или о вызове дополнительных свидетелей. Это может быть, кстати говоря, весьма формальное решение, например, что кто-то не участвовал или не был своевременно извещен о явке, скажем, собственник или представитель тех, на чьи активы наложен арест. Тогда суд первой инстанции просто устранит это нарушение, вызовет человека, и все будет нормально».

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В конце октября Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест Михаилу Абызову. Бывший министр пробудет в следственном изоляторе до 25 января следующего года. Его адвокаты оказались недоступны для комментариев.

Юлия Грицай