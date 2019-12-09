09 декабря, понедельник
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Банк «Траст» требует взыскать 8,5 млрд рублей с компании Шишханова

Банк «Траст» подал иск на сумму более 8,5 млрд руб. против компании ООО «Диджитал Инвест», подконтрольной Микаилу Шишханову — бывшему бенефициару Бинбанка (санатор Рост-банка), следует из карточки Арбитражного суда Москвы. Суть требований пока не раскрывается. В электронном деле содержится определение Арбитражного суда Москвы, в котором говорится, что иск был подан с нарушениями, и пока рассматриваться не будет(.pdf).

В сентябре 2018 года банк «Траст» подавал иск против компании «Регион-Инвест». В 2017 году Рост-банк (сейчас присоединен к «Трасту»), купил у «Регион-Инвеста» облигации «Диджитал Инвеста» на сумму более 6 млрд руб. «Траст» позднее потребовал признать сделки недействительными, поскольку они являются сделками, совершенными при неравноценном встречном представлении. Арбитражный суд Москвы в иске отказал, поскольку посчитал, что «Траст» не представил достаточных доказательств.

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