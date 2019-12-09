Неделя высокой моды Matryoshka Fashion Week состоялась на Нижегородской Ярмарке

Неделя высокой моды Matryoshka Fashion Week, состоялась в выходные на Нижегородской Ярмарке.

В рамках деловой программы были организованы дискуссии с участием дизайнеров и критиков из Москвы и других городов. Конкурсная программа собрала как известных, так и начинающих дизайнеров.

Председатель Союза дизайнеров России в Нижегородской области Ольга Рыхлова объяснила «КоммерсантъFM Нижний Новгород» актуальность деловой программы недели высокой моды Matryoshka Fashion Week тем, что сейчас наметились существенные изменения в отрасли модной индустрии, в которую уже интегрированы и народные художественные промыслы, и предприятия легкой промышленности. Поэтому было очень важно привести в Нижний Новгород серьезных экспертов.

Дом моды Lada&Liza семеновской фабрики «Хохломская роспись» представил коллекцию аксессуаров. В основе философии нового хохломского бренда – тема преемственности поколений. Не случайно эти уникальные изделия, которые по праву называют произведениями искусства, представляли известные жительницы Нижнего Новгорода, дефилировавшие со своими детьми.

Президент Международной ассоциации байеров и фэшндиректор Milo Group Георгий Ростовщиков сказал «ЪFM НН», что сохранение народных художественных промыслов – это важная часть сохранения российской культуры. Он считает, что важно грамотно интегрировать наследие НХП и ремесел в моду и дизайн, делать продукцию актуальной, носительной, комбинаторной.

Собеседник «ЪFM НН» говорит, что знает продукцию Хохломы, которая представлена и в ЦУМе, и в ГУМе, и это продукция очень красивая и интересная, а потому нужно еще больше и лучше работать в этой сфере.

Профессиональное жюри присудило гран-при конкурса Евгении Медведевой, показавшей коллекцию с городецкой золотной вышивкой. Два суперприза вручены Виолетте Лангас и Дому моды Lada&Liza. Виолетта Лангас поедет с коллекцией «Стихия чувств», в которой платья и жакеты из мягкого трикотажа с каллиграфическими надписями в Пизу, а коллекция хохломских аксессуаров Дома моды Lada&Liza будет показана в Милане.

По словам Ольги Рыхловой, решение жюри конкурса Matryoshka Fashion Week присудить Дому моды Lada&Liza супер-приз — участие в Променаде Российской моды в Милане — совпало с мнением организаторов Променада, которые посчитали коллекцию Lada&Liza лучшей среди конкурсантов.