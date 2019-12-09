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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Посольство Венгрии в России поблагодарило Эладу Нагорную за многолетнее сотрудничество

Особо отмечена ее помощь в открытии Центра венгерского языка и культуры.

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Посольство Венгрии в РФ выразило благодарность бывшему почетному консулу Венгрии в Нижнем Новгороде Эладе Нагорной за многолетнее плодотворное сотрудничество и помощь в открытии в столице Приволжья Центра венгерского языка и культуры.


Копия письма за подписью советника посольства по вопросам культуры, директора Венгерского культурного центра в Москве Аниты Хедьи имеется в распоряжении редакции.

В свою очередь Элада Нагорная рассказала сетевому изданию «Столица Нижний», о подготовке к открытию Центра в Нижегородском государственном лингвистическом университете, которая велась с 2017 года, когда руководство этого вуза при содействии Почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде договорилось о создании венгерского кабинета Яношем Балла, бывшим на тот момент послом Венгрии в РФ.

Элада Нагорная, в частности, сообщила, что в 2018 году велись переговоры с госсекретарем по культурной и научной дипломатии МИДа Венгрии, бывшим послом Венгрии в РФ Иштваном Ийдярто. Для проведения этих переговоров она вместе с тогдашним с ректором НГЛУ Борисом Жигалевым ездила в Венгрию. В ходе совместной поездки была проведена также встреча с руководством Будапештского университета, в ходе которой осуждались возможность и конкретные шаги по открытию венгерского кабинета. По словам Элады Нагорной, несмотря на то, что она перестала исполнять обязанности почетного консула, по-прежнему ставила перед собой задачу довести это дело до конца. Она также выразила удовлетворение тем, что теперь этот Центр открылся, и поздравила студентов НГЛУ и и жителей города с тем, что у них сейчас появилась такая хорошая возможность для изучения венгерского языка и знакомства с культурой замечательной страны, которую она очень любит.

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