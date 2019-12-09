Конфискованную на таможне скрипку по модели Страдивари передадут нижегородскому музею

Экспозиция нижегородского музея «Усадьба Рукавишниковых» (входит в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, НГИАМЗ) пополнится скрипкой, изготовленной по модели Страдивари в последней четверти XIX века в Германии. Инструмент конфисковали сотрудники таможни в Оренбурге, когда иностранный гражданин пытался незаконно вывезти его из России.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, скрипка пополнит временную или постоянную экспозицию музея. Церемония передачи инструмента пройдет в бальном зале Усадьбы Рукавишниковых 12 декабря.

Ранее НГИАМЗ получил в дар уже 72 культурные ценности, которые были изъяты и обращены в доход государства. Среди них бронзовый бюст писателя Федора Достоевского, старинный самовар, столовое серебро и т.д.

Анастасия Еремина