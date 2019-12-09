Замок Тевтонского ордена в Калиниградской области вновь выставили на торги

Замок Тевтонского ордена, построенный в XIV веке, вновь выставили на торги в Калининградской области. лот оценивается в 6,3 млн рублей.

Новому владельцу замка придется поддерживать состояние памятника истории и культуры.

Напомним, что замок «Прейсиш-Эйлау» имеет площадь 3,6 тыс. кв. м, он расположен на земельном участке 45,8 тыс. кв. м. Замок находится в Багратионовске, он был построен в 1330 году. В 2018 году объект уже пытались продать за 9,7 млн руб. , но желающих купить памятник не нашлось.