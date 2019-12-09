Экс-глава Сбербанка Казьмин и его жена купили долю в водочном бизнесе

Бывший президент Сбербанка Андрей Казьмин на прошлой неделе стал владельцем 12,5% в компании ООО «Эврика», которому принадлежат права на товарные знаки Organika Life и Kamoflage 1st Military Vodka. Такую же долю приобрела его жена Алла Казьмина (ранее носила фамилию Алешкина и была заметителем главы Сбербанка), передает «Интерфакс».

Генеральным директором и основным владельцем «Эврики» является Ренат Хузин — бывший владелец компании «Алкогольные заводы Гросс». Господину Хузину напрямую принадлежит 25% акций, еще 50% — через подконтрольный ему ООО «Интеграл».

Андрей Казьмин и Алла Алешкина работали в Сбербанке с 1996 года, и почти одновременно ушли из него в 2007-м. Господин Казьмин стал главой «Почты России», а его жена возглавила Связь-банк, который обслуживает предприятие. Проработали они там недолго: госпожа Алешкина ушла из банка в сентябре 2008 года, когда он попал под санацию из-за финансового кризиса, а ее муж покинул «Почту России» через несколько месяцев.