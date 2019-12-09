Основатель «Полета» избежал ответственности по долгам авиакомпании

Арбитражный суд Москвы не стал привлекать к субсидиарной ответственности Анатолия Карпова, основателя и бывшего главу базировавшейся в Воронеже авиакомпании «Полет». Об этом сообщается а определении арбитража. Заставить господина Карпова отвечать личным имуществом по долгами авиакомпании хотел ее конкурсный управляющий Борис Литти, он обратился в суд с соответствующим заявлением.

«Конкурсный управляющий вменяет Анатолию Карпову в вину то обстоятельство, что он действовал недобросовестно и неосмотрительно, с превышением достаточных и необходимых рисков, вследствие чего авиакомпания была доведена до банкротства»,— поясняется в материалах суда. Но арбитраж счел, что оснований для привлечения воронежского бизнесмена к субсидиарной ответственности нет.

Господин Карпов уже не в первый раз избегает ответственности по долгам авиакомпании «Полет». В июле 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы не привлекать его к субсидиарной ответственности. Тогда конкурсный управляющий заявлял, что господин Карпов отказывался передавать документацию компании для проведения анализа.

Первая частная авиакомпания современной России «Полет» добралась до конкурсного производства в апреле 2016 года по иску лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». На тот момент в реестре требований было больше 3 млрд руб. Тогда же Анатолий Карпов обанкротился как физлицо по иску Россельхозбанка.

Сергей Калашников