Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о субкультуре собирательства плюшевых медведей и, в частности, о предыстории термина teddy bears.

Я довольно часто упоминаю в своих программах наименование разных сегментов аукционного рынка. Они далеко не всегда совпадают с терминологией, принятой в отечественной истории искусств. Поэтому время от времени я считаю нужным возвращаться к объяснению некоторых принятых в англоязычном мире терминов.

Итак, приняты термины, разделяющие художественные аукционные лоты по географическому признаку: русское искусство, китайское, индийское, ближневосточное, ирландское или более специфическое — американо — все, что связано с культурой Соединенных Штатов. Есть аукционы, в названии которых определяющим является выставленный материал.

Скажем, Teddy Bears. Сразу понятно, что выставлять будут предметы субкультуры собирательства плюшевых и прочих медведей. Кстати, напомню, что Тедди идет от уменьшительного имени президента США Теодора Рузвельта, который в 1902 году отказался на охоте застрелить привязанного к дереву американского черного медведя. The Washington Post сразу опубликовала карикатуру, где Тедди не стреляет в медвежонка. Жена эмигранта из России Михаила Мишима, Морриса Мичтома, владельца магазина игрушек, сшила медвежонка, похожего на карикатурного и выставила его в витрине магазина мужа, назвав в честь президента. Так что и в истории с появлением мишки Тедди есть четкий русский след.

В мире существует около 20 музеев, посвященных исключительно медведям, и десятки тысяч коллекционеров. Самый дорогой мохеровый Тедди 1929 года был продан за $90 тыс.

Есть аукционы «Фарфор и стекло», есть «Железные дороги», есть «Бейсбол». Что же касается искусствоведческой терминологии арт-аукционов, она такова: сегмент old masters выставляет работы художников, родившихся до 1759 года. XIX век — работы мастеров, появившихся на свет между 1760 и 1859 годами. Раздел modern art — художники, роившиеся между 1860 и 1919 годами. Сегмент postwar art — это те, кто родился между 1920 и 1944. Наконец, contemporary art — произведения мастеров, появившихся на свет после 1945 года.