Медведев подписал постановление об ипотеке на Дальнем Востоке в 2% для молодых семей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке. Ставка по ипотеке молодым семьям и родителям одиночкам не старше 35 лет, проживающим на Дальнем Востоке, составит 2%.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека" <…> Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке»,— сказал глава правительства на встрече с вице-премьерами.

Дмитрий Медведев уточнил, что данная льготная ипотека должна касаться жилья, предназначенного именно для личного проживания, и может быть получена только один раз. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет профинансирована за счет средств госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» и Фонда развития Дальнего Востока. На ее реализацию может потребоваться от 5 млрд до 10 млрд руб.

О том, как жилищный нацпроект может вытянуть подешевевшая ипотека,— в материале “Ъ” «Ставка на ставку».