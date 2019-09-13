Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году

Для выполнения программы ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых потребуется выделить из бюджета от 5 млрд до 10 млрд руб. в 2020 году, сообщил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Он объяснил, что программу запустят в ноябре-декабре 2019 года, поэтому затраты на проект в этом году будут небольшими. Господин Моисеев уточнил, что еще не принято решение о том, кто станет организатором программы.

«Мы исходим из того, что это будет организовывать ДОМ.РФ, хотя окончательного решения по этому не принято. Есть другой вариант, что это будет делать Фонд развития Дальнего Востока»,— сказал заместитель министра финансов (цитата по ТАСС).

В сентябре этого года президент России Владимир Путин на Всероссийском экономическом форуме поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа льготной ипотеки первоначально может быть запущена сроком на пять лет, она будет распространяться на первичный рынок и индивидуальное жилье.

О том, что обсуждали на Восточном экономическом форуме в 2019 году,— в публикации “Ъ”.