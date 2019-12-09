В Казани за присвоение 115 млн рублей арестован главбух двух стройкомпаний

В Казани за присвоение 115 млн руб. суд арестовал 55-летнего главного бухгалтера двух строикомпаний города. Как сообщает пресс-служба УМВД по столице Татарстана, против обвиняемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ ).Ее имя и названия компаний МВД не раскрывает.

По предварительным данным, арестованная оформила на знакомых две фирмы с одинаковыми названиями контрагентов. Имея право подписи, на протяжении года она переводила на их счета деньги, а работодателям представляла фиктивную отчетность, изменяя ИНН в документах, уточнили в управлении.

Проверку против главного бухгалтера провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Казани Часть имущества женщины арестовали, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"