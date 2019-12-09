Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР

Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал в экстрадиции российского бизнесмена Дмитрия Смычковского, сообщила РБК его адвокат Ирина Лиманская. Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.

По данным ФСБ (расследовала дело), эти деньги были переданы за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Дмитрий Смычковский, который лично знал многих офицеров СКР, стал одним из посредников в передаче части этих средств и одновременно их получателем. Еще одним посредником стал начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко.

Напомним, Александр Дрыманов, а также экс-глава управления по Центральному округу столицы полковник Алексей Крамаренко и бывший полковник Михаил Максименко проходят по делу о взятках, которые вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) предлагал высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета России (СКР) за освобождение соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца). Всем фигурантам были предъявлены обвинения в получении взятки.

Как ранее сообщал “Ъ”, в деле о взятках в СКР появился новый поворот. Ключевой свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, видевший, по версии следствия, передачу $600 тыс. бизнесменом одному из подсудимых, заявил, что между ними был лишь визуально-голосовой контакт.

Подробности — в материале “Ъ” «Свидетель ФСБ помог защите СКР».