Детский омбудсмен России: звонок соцслужб мог спасти жизнь ребенка с ДЦП в Удмуртии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что жизнь погибшего в Можге 13-летнего ребенка С ДЦП мог спасти звонок из социальных служб. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, в таких ситуациях, когда заведомо известно, что в семье нет родственников, нет возможности в кризисной ситуации позвать на помощь, что наедине человек хронически больной с ребенком, беспомощным инвалидом, прозванивать хотя бы два раза в неделю, раз в неделю прозванивать. Конечно, мы понимаем, что если бы этот звонок был осуществлен, то, может, ребенок был бы жив»,— подчеркнула госпожа Кузнецова.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка, страдавшего ДЦП, и его матери в Можге по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 51-летняя женщина проживала с сыном, который в связи с заболеванием не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. 6 декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов ребенка, которые несколько дней не могли попасть в квартиру. При вскрытии двери в квартире обнаружили тела женщины и ее сына. По предварительным данным, гибель ребенка наступила из-за переохлаждения около суток назад. Причина смерти матери, которая скончалась около недели назад, пока не известна.