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В твороге зауральского предприятия нашли кишечную палочку

Управление Россельхознадзора по Курганской области приостановило производство творога на предприятии Кетовского района. В ходе внеплановой проверки в молочной продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Опасные микроорганизмы выявлены в пробах обезжиренного творога. В адрес производителя региональное управление Россельхознадзора направило предписание с результатами лабораторных исследований и требованием приостановить действие декларации о соответствии продукции требованиям безопасности. Изготовление некачественной продукции приостановлено. Кроме того, руководство предприятия обязано провести качественную дезинфекцию оборудования, полов, стен и инвентаря, а затем повторно провести лабораторные исследования. До тех пор производство творога будет запрещено.

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