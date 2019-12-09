УК из Ижевска оштрафовали на 250 тысяч рублей за несвоевременный расчет за ресурсы

ООО «УК Капитальное решение» из Ижевска привлекли к административной ответственности по ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Компании назначили штраф в 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Кроме того, в адрес руководителя УК внесли представление об устранении нарушений.

Было установлено, что обозначенная компания управляла 24 многоквартирными домами в Ижевске. Вместе с тем, УК в течение длительного времени несвоевременно рассчитывалось с ресурсоснабжающими организациями. В итоге возникла задолженность в 403 тыс. руб. с глубиной 18 месяцев по договору теплоснабжения, и по договорам горячего водоснабжения в размере более 500 тыс. руб. с глубиной 20 месяцев.