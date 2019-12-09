Суд ООН отчитался о расследовании конфликта в Донбассе

Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад о ситуации в странах, в которых произошли какие-то конфликты, в том числе и на Украине (.pdf). В 2019 году организация подвела предварительные итоги расследования, в ходе которого были обнаружены нарушения в ходе конфликта в Донбассе. Суд при этом полагает, что Россия могла иметь отношение к столкновениям на востоке Украины.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с апреля 2014 по август 2019 года на востоке Украины погибли 3339 мирных жителей, среди которых 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчины. Также в этот период получили ранения более 7 тыс. человек. Больше всего людей пострадали в первые два года конфликта. Помимо человеческих жертв, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе домов, школ, детских садов и больниц, отмечается в докладе.

В докладе также говорится, что в контексте событий на востоке Украины с февраля 2014 года было зарегистрировано более 1200 случаев, связанных с преступлениями. Наибольшее число инцидентов также произошло в первые два года конфликта.

По предварительной оценке, на Донбассе могли быть совершены такие преступления, как преднамеренное нападение на гражданские объекты, умышленное преступление, насилие, оскорбление достоинства человека и т. д.

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммит «нормандской четверки (Россия, Украина, Германия, Франция). После него должна состояться двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, Россия будет занимать жесткую позицию на переговорах.

О том, почему шансы Украины вернуть Донбасс минимальны, читайте в материале “Ъ” «Война не уходит одна».