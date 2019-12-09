«Это просто трагедия, которая продолжается из года в год»

Россия четыре года проведет без мирового спорта: WADA вынесла наказание за допинг. Но его можно будет без труда оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил глава Минспорта Павел Колобков. Он провел пресс-конференцию после заседания Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. По словам чиновника, Россия сделала все возможное, чтобы избежать наказания. Более того, страна проделала «невероятную работу в борьбе за чистый спорт». Как можно расценивать заявления министра спорта? Этот вопрос ведущий Борис Блохин обсудил со спортивным обозревателем “Ъ FM” Владимиром Осиповым.

— Как же так получилось, что итогом «невероятной работы» стало отстранение России?

— Мне кажется, что это стало загадкой для всех, кто пришел на пресс-конференцию министра спорта. Несколько раз ему задавали очень важный вопрос: кто виноват в том, что произошло? Ответа на него так и не получили. Вместо этого — рассказ о том, что проделана сумасшедшая работа. По словам Колобкова, есть доказательства, данные, которые мы сможем предоставить CAS. Я, честно говоря, не знаю, как потом этот человек сможет дать пресс-конференцию, потому что совершенно очевидно, что в международном арбитражном суде мы выиграть не сможем, так же, как было очевидно, что Россию накажут, еще в июле или в августе. Но почему есть эта тенденция, все время говорить: «Подождите, еще ничего не решено». Это просто какая-то трагедия, которая продолжается из года в год, из месяца в месяц — и вот сейчас опять то же самое.

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации: «Было сделано все возможное, для того чтобы эту ситуацию разрешить. Более того, были исполнены критические требования WADA, кстати, которые увеличивались каждый раз в рамках “дорожной карты”, принимались новые решения, истребовались новые документы каждый раз. Оглядываясь назад, я скажу, что точно мы сделали все возможное и все необходимое, все, что от нас зависит».

Давайте просто разберемся, что случилось. Мы забываем, что нас просто попросили передать данные лаборатории, мы их передали. Доказано, что данные лаборатории были подчищены — вот и все, точка. Теперь мы пытаемся говорить, что мы ни в чем не виноваты, что все прекрасно, мы все делали правильно и проделали большую работу. Понимаете, что говорит министр спорта? Он говорит, что все будет нормально, у нас не отберут никакие чемпионаты, более того, что к нам все рвутся, у нас хотят проводить турниры и так далее.

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации: «По всем чемпионатам мира подписаны соглашения, где есть обязательства двух сторон. По ряду чемпионатов сделаны взносы за право проведения, по ряду уже началась подготовка. Международные федерации, точно совершенно вас уверяю, хотят проводить в России соревнования. И кроме этих соревнований, на нас очень много выходит международных федераций, которые хотят проводить и другие соревнования. Поэтому я считаю, что сейчас еще рано говорить о том, что эти санкции вообще когда-то вступят в действие, наверное, еще рано. Потому что сейчас нужно обсудить этот вопрос в суде».

На самом деле, что это означает? Помните, был такой фильм в советское время — «Я объявляю вам войну». Это война — это значит, что мы пойдем до конца. У нас есть возможность, у нас есть чем воевать. Я очень боялся подобного развития событий — мы не признаем свою вину.

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации: «Я, что, должен оправдываться или должен тыкать пальцем в кого-то другого? Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю, да. Вы знаете мое отношение к допингу. Поэтому все, что я сделал и делаю, честно говоря, я бы продолжал дальше, потому что я делал все правильно».

— То есть эта конфронтация будет продолжаться?

— Конечно.

— А к чему это в итоге приведет? Зачем это нужно? Почему нам не пойти на какие-то компромиссы, если это возможно вообще в данной ситуации?

— Во-первых, мы выиграем время. Во-вторых, не исключена возможность, что какие-то козыри действительно есть, о которых нам не говорят. То, что это заведет в тупик, для меня совершенно очевидно. Но сейчас, похоже, нужно соблюсти видимость того, что мы можем оправдать себя. Дальше, если мы проигрываем в CAS, опять услышим про политический заказ, о том, что наш спорт пытаются загнать в тупик, и что с этим делать, мы не знаем. Нам уже все это надоело. Дальше все это, мне кажется, затихнет и затухнет, потому что люди очень устали от этой темы. Давайте так, спорт — это империя развлечений. Ну, понесем мы какие-то потери в империи развлечений, и ничего страшного в этом нет — в итоге нас к этому приведут. Мы боролись, как могли, и все.

То, что наш спорт имеет большие проблемы, совершенно очевидно. И то, что CAS не займет сторону нашей страны, тоже совершенно очевидно.