Ростовчанка пыталась вывезти в Чехию старинную икону без декларации

Во время таможенного контроля пассажиров международного авиарейса в Прагу из Ростова таможенники аэропорта «Платов» обнаружили в багаже ростовчанки старинную икону с изображением Казанской Богоматери с Младенцем в технике объемной чеканки, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Женщина проходила по «зеленому» коридору, таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную икону не подавала.

«Икона направлена в экспертно-криминалистическую лабораторию. Если эксперты признают ее культурной ценностью, в отношении гражданки будут возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ и статьи 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений», передает пресс-служба слова заместителя начальника таможенного поста Ростов-на-Дону (Платов) Валерия Жукова.

В соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры.

Дарья Голякова