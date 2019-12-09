UD Group в августе 2020 года откроет ТЦ KazanMall площадью 137 кв метров

UD Group в августе следующего года планирует открыть на улице Павлюхина в Казани самый большой торговый центр в городе – площадью 137 тыс. кв.м. Как сообщает пресс-служба мэрии, он получит название KazanMall. Комиссия исполкома по согласованию вопросов размещения герба и флага города выдала разрешение на использование слова «Казань» в названии ТЦ.

При этом самым большим торговым центром Казани в настоящее время является ТЦ «Мега» с площадью 120 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что 30% здания нового ТЦ займет развлекательная зона. В частности, предполагается открытие кинотеатра IMAХ . На крыше ТЦ запланирована зона отдыха с кафе.

UD Group является партнерской компанией «Унистроя».

"Ъ-Казань"