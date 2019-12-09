Удмуртия получила 96 млн рублей на обучение работников предприятий в рамках нацпроекта

В 2019 году Удмуртия получила 96 млн руб. на профессиональное обучение работников 29 предприятий региона в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обозначенная сумма позволила обучить более 3 тыс. сотрудников или 10% от всех работников в этих организациях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«У наших предприятий в этих отраслях есть база для роста производительности, значительные потенциал и резервы для развития экономики, конкурентоспособности поэтому я абсолютно уверен, что мы сможем достичь этой амбициозной задачи. Отрадно заметить, что многие наши предприятия воспользовались различными мерами поддержки: это и льготное финансирование, и промышленный консалтинг, и профессиональное переобучение кадров»,— отметил господин Семенов.

Премьер добавил, что в число обозначенных предприятий входят концерн «Калашников», «Сарапульский электрогенератоный завод», «Увадрев-холдинг», ИПОПАТ, «Сарапульский радиозавод», «Ижавиа», «Завод нефтегазового оборудования Техновек» и другие. Количество предприятий, вовлеченных в нацпроект, превышает плановое значение почти вдвое.