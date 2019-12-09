Возбуждены дела о нарушениях на ветсанутильзаводе под Воронежем

По фактам грубых нарушений при утилизации биологических отходов на ОАО «Ветсанутильзавод "Гремяческий"», единственном таком предприятии в Воронежской области, возбуждены административные дела. Об этом сообщает прокуратура области, проверившая предприятие.

Дела возбуждены по фактам нарушения ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ), правил перевозки, перегона или убоя животных (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ), правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ).

По данным прокуратуры, во время проверки возле территории завода был обнаружен склад трупов павших животных, костей и внутренних органов. Биологические отходы, заявляют в ведомстве, сбрасывались на склон Ивановского лога и впоследствии попадали в реку Еманча. Также отходы закапывались в землю на склоне с помощью техники.

В прокуратуре также сообщили, что направили материалы проверки для рассмотрения в управление ветеринарии Воронежской области.

Сергей Калашников