Нижегородский малый бизнес сократил объем инвестиций в основной капитал

Малые предприятия Нижегородской области (за исключением микропредприятий) за девять месяцев инвестировали 11,7 млрд руб. в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств). Такие данные приводит Нижегородстат. Эта сумма на 30,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года, когда малый бизнес вложил в основной капитал 16,79 млрд руб.

Доля малых предприятий, занятых в сфере торговли (включая ремонт автотранспорта), снизилась за год с 33% до 30%, в сфере обрабатывающих производств – увеличилась с 17% до 18%, в сфере строительства – осталась также на уровне 11%. В сфере недвижимости заняты по-прежнему 9% предприятий.

В структуре оборота малого бизнеса 61,2% (в 2018 году – 58,4%) приходится на проданные товары несобственного производства, 38,8% (41,6%) – на отгруженные товары собственного производства, оказанные услуги и выполненные работы. На всех малых предприятиях Нижегородской области трудоустроены 151,6 тыс. человек, что на 15,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Анастасия Еремина