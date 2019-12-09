Ростехнадзор: Инвестор начал реконструкцию дома Вавельберга без разрешения

Ростехнадзор выявил грубые нарушения при реконструкции под гостиницу Дома Вавельберга на Невском проспекте в Петербурге. По данным ведомства, инвестор — ООО «ИФГ-Базис-Проект» — начал работы на объекте без разрешения на строительство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо этого в Ростехнадзоре отметили, что компания не соблюдает нормы безопасности, в том числе противопожарной. По итогам проверки «ИФГ-Базис-Проект» рекомендовано устранить нарушения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд уже наказывал компанию «ИФГ-Базис-Проект» штрафом в размере 3,6 млн рублей за незаконные работы на территории памятника архитектуры. Напомним, что в Доме Вавельберга хотят открыть гостиницу категории «пять звезд».