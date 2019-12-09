Губернатор назвал стоимость реконструкции театра оперы и балета

Реконструкция саратовского театра оперы и балета обойдется в 1,6 млрд руб. Об этом на заседании регионального Общественного совета по культуре сообщил губернатор региона Валерий Радаев.

По его словам, реконструкция оперного театра начнется в следующем году по адресной федеральной инвестиционной программе. «Чтобы в нее войти, в течение двух лет вели гигантскую подготовительную работу. Шли непрерывные коммуникации с федеральными ведомствами и депутатским корпусом»,— отметил глава региона.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", в 2018 году было объявлено, что часть здания театра находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта. Ожидается, что демонтажу подвергнутся входная группа с колоннами и «голубая гостиная» (камерный зал, расположенный в пристройке советского времени). На время ремонта театр будет работать в «Центре народного творчества им. Руслановой».

Сергей Петунин