Банк "ДОМ.РФ" предоставил 470 млн руб. для реализации проекта апарт-отеля в Петербурге

09 декабря, понедельник
ООО «Квазар Девелопмент» построит апартаменты на улице Одоевского в Васильевском районе Петербурга. Банк «ДОМ.РФ» предоставил стройкомпании кредит на реализацию проекта в размере 470 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Застройщик намерен возвести 11 – этажное здание, в нем разместятся 120 апартаментов общей площадью 9,5 тыс. кв. м. Достроить отель предполагается осенью 2021 года.
Добавим, что компания «Квазар Девелопмент» была зарегистрирована в апреле текущего года.