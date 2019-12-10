Ползучая популярность

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) дала концерт в самом вместительном клубе Москвы Adrenaline Stadium. Борис Барабанов разбирался в том, как эту вершину взяла англоязычная поп-певица, затянутая в латекс.

В 2014 году Анна Корсун появилась в украинской версии шоу «Голос», и, если сейчас посмотреть видео с ее конкурсными выступлениями, сложно узнать в ней сегодняшнюю королеву БДСМ-попа. О своем имидже, который сейчас в пресс-релизах называют «эпатажным», Анна Корсун тогда явно думала меньше, чем о вокале, и именно ее вокал произвел впечатление на зрителей и судей.

Музыкальный стиль, с которым девушка экспериментировала довольно долго, в итоге сформировался в виде достаточно плотного электропоп-звучания с узнаваемыми сэмплами духовых. Пробным шаром был сингл «Drunk Groove», и он попал в цель. Вокальное мастерство отошло на второй план. Это был танцевальный хит мирового уровня. Долгое время слушатели просто не отдавали себе отчета в том, что трек сделан на постсоветских территориях.

Клип ясность не внес. Он был решен в смелой стилистике БДСМ-вечеринки — из латекса была сделана даже косынка доминирующей хладнокровной брюнетки. Окружавшие ее танцовщицы изображали поклонение госпоже Корсун, словно она была жрицей загадочного культа. Все это позднее было перенесено на сцену и в ролики, последовавшие за «Drunk Groove». Для спутниц Maruv, проводящих существенную часть шоу на четвереньках, в райдере коллектива был прописан специальный линолеум, которым должны были быть покрыты подмостки на любом выступлении.

2018 год стал для Maruv годом триумфа. Благодаря усилиям российского офиса компании Warner песня «Drunk Groove» стала радиохитом, к тому же ее неплохо узнали за рубежом. Контракт с российской компанией стал одной из причин, по которым уже в нынешнем году Maruv отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Анне Корсун требовалось подписать договор с Национальной общественной телекомпанией Украины, в котором была прописана незамедлительная передача принадлежащих Warner прав на конкурсную песню «Siren Song». Это противоречило и контракту c Warner, и здравому смыслу. Песни Maruv пользовались бешеной популярностью на стриминг-сервисах и приносили доход, сравнимый с доходом от концертных выступлений. «Siren Song» без всякого «Евровидения» стала суперхитом, рядом с которым нечего было делать ни одной конкурсной песне из стран-участниц. А Украина вовсе не поехала на «Евровидение».

Концерт в Adrenaline Stadium был вторым большим сольным концертом Maruv в Москве в 2019 году. Первый она дала как раз на волне скандала с «Евровидением» в «Известия Hall». Adrenaline Stadium превосходит его по вместимости в три раза.

Формальным поводом для концерта был выход нового EP Maruv «Hellcat Story». Для видеороликов, сопровождавших релиз, Анна Корсун модифицировала имидж: цвет волос сменился кардинально, вместо латекса в клипах — белые кружева. В музыке же усилились фольклорные мотивы. Госпожа Корсун признавалась в интервью, что источником вдохновения во время создания EP стала повесть Ольги Кобылянской «У недiлю рано зiлля копала». Это классический текст из курса украинской литературы XIX века, причем из той категории, что в школах ученикам приходится одолевать через силу. Впрочем, в концертных версиях фольклорная составляющая новых песен преобладающей все же не стала. Это все тот же упругий электропоп в динамиках и девушки, мечущие молнии агрессивной сексуальности. Именно то, чего ждешь от современной украинской эстрады.

Большую часть произведений Maruv исполнила под инструментальную фонограмму, что по нынешним временам большим грехом не является — достаточно вспомнить недавний концерт Charli XCX, о котором “Ъ” писал 30 ноября. Другое дело, что у той же Charli XCX в ее сольном выступлении (с гораздо более скромными по размеру декорациями и при полном отсутствии видео) страсти, души, оригинальности и в конечном счете мысли было в сто раз больше. И это при том, что по чисто внешним данным англичанка серьезно уступает украинке. Реакция публики на выступление Maruv была вполне активной, но эмоции были скорее дежурными. Даже когда поднялись боковые экраны, и за ними обнаружились своевременно занявшие свои места барабанщик и гитарист, это по большому счету не добавило программе огня. Фактически Maruv исполняет поп-музыку очень традиционную и даже бесхитростную; работа аранжировщиков способна сделать из этих песен хиты, но длинные ноги танцовщиц, заключенные в латекс, не могут пока сделать из Maruv большого артиста. Хотя сами по себе очень впечатляют.