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Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 60

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Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил актуальные, наиболее выгодные варианты вложения миллиона и более рублей для инвесторов с аналитиком по международным рынкам компании General Invest Михаилом Смирновым.


Олег Богданов: Что можно предложить инвесторам с перспективой на следующий год?

Михаил Смирнов: У меня есть идея — это компания General Dynamics из США. Она торгуется, соответственно, в долларах. Цена сейчас составляет $183,55. Компания платит дивиденды порядка 2,25% годовых. General Dynamics — это инженерно-производственная структура, и основной ее бизнес сосредоточен на оборонзаказе для Соединенных Штатов. Почему это может быть интересно? Расходы на оборонку снова растут.

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