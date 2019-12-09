На торги выставили дебиторку Сочинского мусороперерабатывающего комплекса за 150 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» (СМК) Лада Морозова опубликовала сообщение о проведении торгов по реализации дебиторской задолженности предприятия. Торги пройдут в форме открытого аукциона. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Права требования разбиты на 38 лотов. Общая сумма требования составляет почти 150 млн руб. Самая высокая задолженность принадлежит ООО «Вертикаль» и составляет 141,9 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» зарегистрирован в олимпийской столице в 2005 году. По итогам 2015 года убыток предприятия составлял 562,4 млн руб. Кредиторская задолженность за конец 2018 года составляет 372,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко