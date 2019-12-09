09 декабря, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерский проект

На торги выставили дебиторку Сочинского мусороперерабатывающего комплекса за 150 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» (СМК) Лада Морозова опубликовала сообщение о проведении торгов по реализации дебиторской задолженности предприятия. Торги пройдут в форме открытого аукциона. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Права требования разбиты на 38 лотов. Общая сумма требования составляет почти 150 млн руб. Самая высокая задолженность принадлежит ООО «Вертикаль» и составляет 141,9 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» зарегистрирован в олимпийской столице в 2005 году. По итогам 2015 года убыток предприятия составлял 562,4 млн руб. Кредиторская задолженность за конец 2018 года составляет 372,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя