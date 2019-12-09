Новосибирские депутаты осмотрели новый туалет

Депутаты горсовета Новосибирска Игорь Кудин («Единая Россия») и Леонид Рыбин (ЛДПР) осмотрели новую остановку с туалетом в элитном коттеджном поселке «Белые росы». Как сообщила пресс-служба новосибирского горсовета, депутаты увидели «асфальтовое покрытие, остановочный павильон, теплый туалет, удобную площадку для разворота и стоянки».

Открытая остановка в «Белых росах» — конечный пункт для автобусов №25 и №43. Стоимость работ по благоустройству составила 4,5 млн руб. «Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с теплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя,— считает председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.— У нас уже есть планы по объектам следующего года. Эта программа обязательно продолжит свою работу».

По данным пресс-службы горсовета, в 2019 году городской бюджет выделил на работы по конечным остановкам 10 млн руб. «Город расширяется, появляются новые конечные остановки, нужно обустраивать их не хуже, чем сделано здесь»,— отметил депутат Леонид Рыбин.

Илья Николаев