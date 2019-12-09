Дизельный Mercedes-Benz G-Class будет стоить от 7,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz назвала стоимость дизельной версии внедорожника G-Class на российском рынке.

Новинка получила 249-сильный 3-литровый дизельный двигатель (европейский вариант мотора выдает 286 л.с.), который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость Mercedes-Benz G 350 d начинается от 7,5 млн руб.

Премьера версии G 350 d состоялась в декабре 2018 года. Новая модификация станет самым доступным Mercedes-Benz G-Class на российском рынке.