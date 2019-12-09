Бывших топ-менеджеров Воронежского авиазавода будут судить за мошенничество

В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело бывших гендиректора Воронежского авиазавода Виталия Зубарева, его заместителя Александра Ткачева и советника Александра Лисицына. Об этом сообщается в картотеке суда. Они подозреваются в мошенническом хищении более 21 млн руб. в ходе проектирования системы серийного производства пассажирского ближнемагистрального самолета Ан-148.

Сотрудники регионального ГУ МВД задержали управленцев в 2016 году. Виталию Зубареву, Александру Ткачеву и Александру Лисицыну инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) со средствами, выделенными из федерального бюджета на научные исследования, конечной целью которых должно было стать создание серийного производства самолета Ан-148. В 2010 году ВАСО выиграло конкурс Минобрнауки и за три года получило разными траншами 298 млн руб. на создание системы серийного выпуска самолетов. Партнером завода в рамках соглашения стал Воронежский политехнический университет.

Полицейские заинтересовались расходованием средств Минобрнауки еще в 2015 году. Тогда ГУ МВД попросило местное управление Росфиннадзора провести проверку финансирования проекта. Ревизия, занявшая несколько месяцев, выявила ряд нарушений, в частности несоблюдение порядка финансирования со стороны ВАСО. Но главное — проверяющие зафиксировали отсутствие фактических результатов. Участники проекта в результате его реализации должны были получить девять патентов, однако было подано всего две заявки на патентование, а ВАСО при этом не получило ни одного патента. Кроме того, представители Росфиннадзора не обнаружили следов применения разработок при производстве Ан-148.

«Силовики приходили и спрашивали у Зубарева: а тут точно все нормально и все потрачено ровно так, как надо? Он отвечал утвердительно, объяснял, и эти ответы всех устраивали», — говорил ранее источник “Ъ-Черноземье” в окружении Виталия Зубарева. По его словам, «из материалов дела видно, что полицейские просто не понимают суть научных исследований».

Подробнее о расследовании читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников