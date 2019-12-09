Назначен директор Чусовских электросетей

Директором производственного отделения «Чусовские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначен Константин Казаков. Ранее он являлся главным инженером этого отделения.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, прежний руководитель Чусовских электрических сетей Александр Распопов возглавил Центральные электрические сети «Пермэнерго».

Чусовские электрические сети осуществляют электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории Чусовского, Лысьвенского, Горнозаводского, Гремячинского, Губахинского городских округов, Кизеловского и Александровского районов.