«Все замерли в ожидании того, что будет»

В Париже начался саммит «нормандской четверки». Главная тема обсуждения для лидеров России, Украины, Франции и Германии — урегулирование конфликта в Донбассе. Ожидается, что после совместной встречи пройдут двусторонние переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сколько продлится беседа, неизвестно, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков. Впрочем, и в Москве, и Киеве предостерегали от завышенных ожиданий, которые могут оставить «послевкусие разочарования». Что происходит в Елисейском дворце? Об этом — собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Денис Стрелков.

— Владимир Путин прилетел около 2 часов дня по парижскому времени в аэропорт имени Шарль де Голля, при этом приняли его в обычном терминале, на заднем плане можно было увидеть красные норвежские лоукостеры. После этого он сел в свой президентский Aurus и уехал в сторону Елисейского дворца.

Дорога была непростой, потому что в Париже большие пробки из-за местной забастовки, отдельные дороги хоть и перекрывали, но целиком остановить движение в столице было невозможно.

Первой на машине с дипломатическими номерами приехала Ангела Меркель. Она подъехала напрямую к парадной лестнице, не остановилась, как остальные президенты, непосредственно у въезда в двор Елисейского дворца. На ней был сине-бирюзовый пиджак. Журналисты говорят, что именно в этом же наряде она была и на встрече с Франсуа Олландом на предыдущих саммитах такого же формата. После этого подъехал уже и Зеленский. Он, кстати, въехал на достаточно простеньком Renault с французскими номерами, но, конечно, с украинскими флагами. Потом он в пальто элегантно прошелся по двору, осмотрел оркестр, который встречал его фанфарами, поздоровался с Эмманюэлем Макроном, улыбнулся и уже вошел в Елисейский дворец.

Кстати, все это время какой-то российский журналист пытался выяснить у Зеленского, что для него будет успехом. Конечно, это совсем не по протоколу. Сначала президент Украины даже не посмотрел в его сторону, но уже в конце, когда ему пожелали успеха, все-таки одобрительно махнул в сторону корреспондента. Последним с небольшой задержкой, как обычно, появился Владимир Путин. Он единственный, кто прибыл на машине не с европейскими, а с российскими номерами, подъехал тоже не к крыльцу Елисейского дворца, а остановился у ворот. Дальше достаточно медленно прошелся около оркестра, встречавшего его фанфарами, поздоровался с Эмманюэлем Макроном, который, кстати, несколько раз похлопал российского президента по плечу, другим президентам он этого, конечно же, не делал. После этого Путин улыбнулся прессе и тем, кто собрался во дворе Елисейского дворца, и зашел в само здание.

Онлайн-трансляция “Ъ”: как проходят переговоры в Париже Читать далее

— Известно ли, как будет проходить встреча «нормандской четверки»? Будет ли закрытая часть саммита?

— Пока что ничего не говорится о том, что на эти переговоры позовут журналистов. Возможно, будет небольшая открытая часть для фотографов и операторов. Но о том, что все корреспонденты могут присутствовать на переговорах, не сообщается. Есть уже отдельный пресс-зал, куда посадили практически всех журналистов. Это апартаменты Елисейского дворца — очень красивое бирюзовое помещение. Сами лидеры сейчас пока что к журналистам не выходят, сейчас проходит двусторонняя встреча. Предположительно он продлится три часа, по крайней мере, так прописано в официальном графике. Скорее всего, переговоры затянутся, потому что и Макрону, и Меркель, и, конечно, Зеленскому с Владимиром Путиным действительно есть, что обсудить.

Как готовился саммит «нормандской четверки» Читать далее

— Денис, расскажите о ситуации в Париже. Что сейчас происходит?

— Город просто парализован, все замерли в ожидании того, что будет. Как считают во французских СМИ, Эмманюэль Макрон должен был заниматься не большой международной политикой, а тем, что происходит в Париже, потому что та пенсионная реформа, которую представило его правительство, населению совсем не подходит. Именно из-за этого в городе не работает общественный транспорт и исторические пробки, которые, конечно, только усугубились из-за приезда Владимира Путина и других лидеров «нормандской четверки».

Беседовал Борис Блохин