Майдану видно все

Саммит «нормандской четверки» в Париже, начавшийся для президента Украины Владимира Зеленского с двусторонних встреч с лидерами Франции и Германии, не разрядил обстановку в Киеве. С вечера воскресенья у офиса президента продолжается акция «Высадка на Банковой» — часть протестных мероприятий, центром которых в воскресенье стал майдан Незалежности. В новом палаточном лагере с кострами и людьми в телогрейках, следящими за подвозом дров, побывал корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

К зданию офиса президента Владимира Зеленского на Банковой улице будущие обитатели нового палаточного лагеря нагрянули в воскресенье вечером: они жгли файеры, через громкоговорители грозили главе государства новый Майданом, если на переговорах «нормандской четверки» в Париже он согласится на условия Москвы, и даже попытались собрать сцену прямо у входа в президентский офис. Это не понравилось полиции и нацгвардии — силовики оттеснили тех, кто монтировал сцену, после чего в переговоры с протестующими вступили депутаты и призвали их разойтись.

В итоге демонстранты предпочли не идти на силовое противостояние и после коротких переговоров согласились на компромиссный вариант — вместо сцены для антипрезидентских выступлений было решено спешно разбить палатки. Тем более что под президентским офисом уже несколько недель существует маленький — всего в три крошечных палатки — лагерь протестующих против планируемой властями налоговой реформы.

Обитатели этих палаток, которых налогообложение физических лиц прежде заботило куда больше, чем любые международные переговоры, новым соседям оказались рады.

Ведь вместе с ними в правительственном квартале появились многочисленные съемочные группы, в кадр которых время от времени попадают не только плакаты с требованиями к господину Зеленскому не сдавать суверенитет страны в Париже, но и их рукописные лозунги с призывами отменить реформу и перестать работать на олигархов.

Правда, ночевать в новом лагере осталось куда меньше людей, чем пришло к президентскому офису вчера вечером. Если воскресный митинг собрал около тысячи человек, то днем в понедельник там же постоянно дежурило всего несколько десятков митингующих. У голубой палатки с надписью «Медиацентр» активисты охотно раздавали комментарии телевизионщикам, обещая, что совсем скоро сюда подтянутся главные силы противников «соглашательской политики» президента.

«После окончания рабочего дня тут снова будут тысячи человек,— рассказывал человек в камуфляже.— Мы обещали дождаться Зеленского и заставить его ответить перед народом, если он сдаст наши национальные интересы, и мы наше обещание выполним».

С наступлением темноты к лагерю действительно начали подтягиваться новые люди. Организаторы акции у офиса президента — а это несколько партий и общественно-политических движений, включая откровенно симпатизирующих экс-президенту Петру Порошенко активистов из «Демократической секиры» и представителей первой в истории современной Украины партии «Народный рух»,— заявляли о готовности оставаться под окнами офиса президента до окончания переговоров в Париже и возвращения Владимира Зеленского домой.

Если итог переговоров оппозиция признает неудовлетворительным, президента обещают встретить уже не просто митингами протеста, а новой революцией.

Правда, в понедельник собравшихся на Банковой «революционных сил» для нового свержения власти в Киеве было явно недостаточно.