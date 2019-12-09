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Три человека погибли при пожарах в Удмуртии

Два человека, 50-летний мужчина и 42-летняя женщина, погибли при пожаре в одном из домов в дер. Инга Вавожского района Удмуртии. Аналогичный инцидент произошел в дер. Зенкей Селтинского района. В пожаре погиб 62-летний мужчина. По всем происшествиям проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По имеющимся данным, все погибшие злоупотребляли спиртным. Мужчина и женщина из дер. Инга освещали дом при помощи свечей, так как у них отключили электричество из-за задолженности. Предположительная причина пожара в обоих случаях — неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения.

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