Казанский ИТ-парк потратит на «шведские столы» для гостей свыше 7 млн рублей

ИТ-парк Казани разместил тендер на оказание услуг по организации завтраков для гостей своего отеля в 2020 году. Начальная цена контракта составляет 7,2 млн руб. Тендер опубликован на портале ГУП «Центра развития закупок РТ».

Согласно документации, завтраки необходимо предоставлять по системе «Шведский стол» на территории ГАУ «ИТ-парк» с 1 января по 31 декабря 2020 года. Победителю тендера предстоит обслуживать не менее 18,3 тыс. гостей. Завтраки должны предоставляться с 7:00 до 10:00 по будням и с 8:00 до 11:00 в выходные дни. Победитель тендера во время подписания тендера должен предоставить документ, подтверждающий сертификацию по стандарту «Халяль». Услуги необходимо оказывать с использованием оборудования, которое должно быть в отличном состоянии. Горячие блюда должны подаваться в подогреваемых емкостях, их температура должна быть не ниже 65 ° С. Холодные блюда должны быть в специальных охлаждающих мармитах, а их температура должна быть от 10° С до 14 ° С. Официанты, обслуживающие гостей, должны знать английский язык на уровне не ниже среднего, быть тактичными и вежливыми и знать полностью состав всех предлагаемых блюд.

Деньги на организацию завтраков для гостей ИТ-парка Казани будут выделены из собственных средств заказчика.

"Ъ-Казань"