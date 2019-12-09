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В Удмуртии строят птицеводческий комплекс за 104 млн рублей

В 2020 году в Удмуртии запустят новый птицеводческий комплекс с годовым производством мяса птицы в 1,5 тыс. тонн в убойном весе на первом этапе. Стоимость производства оценивается в 104 млн руб., на сегодня уже вложено 29 млн руб. собственных средств, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Инвестпроект реализует «Агрофирма Феникс». Производство разместится вблизи дер. Сизяшур в Малопургинском районе. Под содержание птицы переоборудуют помещения неиспользуемой молочно-товарной фермой, которые ранее принадлежали совхозу «Радист». В феврале 2020 в помещениях планируют разместить первую партию птицы в 10 тыс. голов. Четыре птичника рассчитаны на единовременное содержание 115 тыс. голов бройлеров. Большая часть продукции будет поставляться в Москву, но контракты заключены также и с местными торговыми сетями. Отметим, что инвестпроект создаст 40 новых рабочих мест.

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