Баскетболистки «Надежды» разгромили «Спартак»

В воскресенье, 8 декабря, баскетболистки «Надежды» разгромили подмосковный «Спартак» в матче Премьер-лиги. Оренбургская команда одержала победу со счетом 95:52.

«Надежда» отметилась высокой реализацией бросков (54% – двухочковые, 43% – трехочковые, 81% – штрафные). Все десять баскетболисток в составе оренбургского коллектива отметились набранными очками в итоговом протоколе.

После девяти сыгранных матчей «Надежда» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе оренбургской команды шесть победных результатов.

Андрей Сазонов